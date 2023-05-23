Киевская городская прокуратура разоблачила преступную схему реализации поддельных лекарств для онкобольных. Злоумышленники принимали заказ через онлайн форму аптеки и доставляли товар покупателю. Стоимость препарата составляла 46,5 тысяч гривен за упаковку.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, фальсифицированные лекарственные средства онкологической группы поступали в Украину из-за границы. В дальнейшем участники схемы организовывали сбыт указанных препаратов на территории Киева и других городов.



Однако, по результатам исследования образцов препарата, установлено, что он фальсифицирован, а упаковка препарата не соответствует образцу оригинального лекарственного средства.



Во время обыска у фигурантов было изъято значительное количество медицинских препаратов, содержащих визуальные признаки подлога, сертификаты качества лекарственных средств неизвестного происхождения, черновые записи, денежные средства, компьютерную технику, мобильные телефоны.

Кроме того, были обнаружены препараты российского и белорусского производства, которые изъяты из продажи на территории Украины.



Двум лицам, причастным к совершению преступления, сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании мер в виде содержания под стражей.

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