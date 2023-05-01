На Закарпатье будут судить директора предприятия, которое незаконно занималось добычей полезных ископаемых общегосударственного значения для строительных работ. Теперь ему может грозить до восьми лет тюрьмы.

Об этом "Стране" сообщил начальник департамента стратегических расследований Нацполиции Андрей Рубель.

По словам Рубеля, директор частного предприятия разработал схему незаконной добычи андезита после того, как срок действий специальных разрешительных документов закончился.

"Фигурант собственноручно выдавал и подписывал акты приема-сдачи выполненных взрывных работ с предприятиями-подрядчиками, не информируя их об отсутствии законного права на добывающую деятельность. Таким образом было незаконно добыто более 100 тысяч кубометров андезита", - отметил он.

В ходе следствия установлено, что в результате незаконного пользования недрами на территории Закарпатской области государству нанесен ущерб в размере 309 млн 505 тыс. грн.

Ранее мы рассказывали, как в прошлом году в Ровенской области сотрудники СБУ расстреляли нелегальных добытчиков янтаря.