Служба безопасности Украины разоблачила бизнесмена из Львова, который в обход санкций в разгар войны поставлял "Газпрому" и телеканалу Russia Today элитные машины.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Он воспользовался тем, что большинство мировых автокомпаний покинули рынок РФ, что дало ему возможность поставлять "Роллс-ройсы" и "Майбахи" в Россию в обход санкций.

По данным СБУ, он покупал машины в украинских автосалонах и оформлял на подконтрольные коммерческие структуры, чтобы затем транзитом переправлять через ЕС в Беларусь а оттуда - в Россию.

"Установлено, что с августа 2022 по март 2023 года делец нелегально переправил российским "заказчикам" 45 автомобилей на общую сумму более 3 млн евро", - говорится в сообщении.

Также параллельно он подал в Государственную налоговую службу заявление, чтобы ему компенсировали 6 млн грн НДС, сообщают в ведомстве.

СБУ арестовала его имущество на 700 миллионов гривен, в списке - 17 предприятий, более 50 нежилых производственных помещений, 22 квартиры в Киеве и Львове, десятки земельных участков и более 40 элитных авто.

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