В Запорожской области военнослужащий на блокпосту расстрелял автомобиль после того, как тот не остановился на его требование.

Об этом "Стране" стало известно из источников в правоохранительных органах.

"Вчера утром в поселке Новониколаевка Запорожской области на блокпосту водитель автомобиля Daewoo проигнорировал сигнал военнослужащих об остановке, совершил наезд на ногу одного из бойцов и продолжил движение. С целью остановки транспортного средства еще один солдат произвел из автомата Калашникова несколько выстрелов по автомобилю, в результате чего машина остановился.

Ранение получила женщина, которая находилась в автомобиле, ее госпитализировали. За рулем машины был военнослужащий, который находился в состоянии алкогольного опьянения", - рассказывает источник.

Он также добавил, что солдат, который стрелял по гражданской машине, на данный момент не задержан, но ведется следствие. Если военного признают виновным в превышении должностных полномочий, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Война в Украине идет уже 520-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Западная пресса начала писать о новой масштабной атаке украинских сил под Ореховым (Запорожская область). В то же время чиновники, на которых ссылаются журналисты, пока не уверены, что это "тот самый" главный удар. И высказывают две гипотезы: что имеет место ротация уставших подразделений либо операции по подготовке к главному удару. Украина крупных действий официально не подтверждала.

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