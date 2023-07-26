Шевченковский районный суд Киева избрал водителю, который во время комендантского часа сбил нацгвардейцев на блокпосту, меру пресечения в виде заключения под стражу.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Следующие два месяца месяца водитель проведет в СИЗО. Меру пресечения вынесли без права внесения залога

Напомним, что ДТП произошло ночью 25 июля, когда водитель автомобиля Volkswagen двигался по проспекту Берестейскому в период действия комендантского часа. Он совершил наезд на военных Нацгвардии, которые несли службу на блокпосту.

В результате один военнослужащий скончался на месте, второго госпитализировали в тяжелом состоянии. Кроме того, водитель протаранил автомобиль, в котором находился еще один военный. Он также получил легкие телесные повреждения, врачи оказали ему помощь.

Действия водителя квалифицированы по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее телесные повреждение тяжкой степени).

Ранее аналогичное ДТП произошло в конце мая в Киеве, когда на блокпосту судья насмерть сбил нацгвардейца.

Позже в ГБР обнародовали результаты анализов на алкоголь сбившего нацгвардейца судьи Тандыра, который "пытался скрыть следы".