В сети появилось фото мужчины, сбившего этой ночью на блокпосту двух военных, одного - насмерть. Сообщается, что это 23-летний киевлянин. Он задержан.

Также появилась информация, что есть и третий пострадавший военный. Автомобиль после наезда протаранил припаркованные автомобили, в одном из которых находился военком. Ему оказали помощь на месте.

Уже опубликовано видео инцидента.

Напомним, что аналогичное ДТП произошло в конце мая в Киеве, когда на блокпосту глава Макаровского райсуда Алексей Тандыр на автомобиле "Лексус", двигаясь по проспекту Берестейскому, насмерть сбил 23-летнего нацгвардейца.

Позже в ГБР обнародовали результаты анализов на алкоголь сбившего нацгвардейца судьи Тандыра, который пытался скрыть следы алкогольного опьянения и предотвратить установление количества алкоголя в отобранных у него биологических жидкостях.

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