Скандальный народный депутат Александр Юрченко был задержан в Киеве на блок-посту с оружием. У него нашли пулемет, автомат и патроны.

Видео после задержания опубликовал в Фейсбуке журналист Василий Крутчак.

На нем Юрченко сидит с шапкой, надвинутой на глаза, и просит прощения за то, что "некорректно" разговаривал с военными. Оружие он, по его словам, "получил на улице Владимирской, 15" (там находится областной главк Нацполиции).

В итоге Юрченко отпустили, предварительно изъяв у него патроны.

Интересно, что задержание произошло через несколько дней после того, как Юрченко разместил в соцсети фотографии из Бучи, которые вызвали у многих негодование. На них депутат выглядит как спаситель города, которому местные жители целуют руки.

Напомним, нардеп не раз попадал в громкие скандалы. Так, он проходил обвиняемым по делу о вождении автомобиля в состоянии наркотического опьянения.

Также Юрченко подозревали во взятке. На это он отрицал свою вину и говорил, что такими наветами ему мстят за борьбу за справедливость.

"Страна" подробно разбирала все скандалы, в которых оказался замешан этот депутат.