Украинское наступление "выбилось из графика", но "не все пошло кувырком".

Об этом заявил глава военной разведки Кирилл Буданов в интервью "Украинской правде".

Так он прокомментировал свои слова, сказанные в феврале, что война может закончиться в этом году.

"Мы из него выбились. Не отстаем, а выбились. Это совсем другое толкование", - заявил Буданов.

На уточняющий вопрос журналиста, значит ли это, что все пошло кувырком, он ответил:

"Не все пошло кувырком. Давайте без уточнения и разъяснения этого всего – мы выбились из графика – пусть каждый сделает свой вывод".

Говорит, этому есть "объективные и субъективные причины", но раскрывать их не стал, ссылаясь на гостайну.

Ранее мы писали о том, что новый глава Объединенного комитета начальников штабов США уверен, что Украина продолжит наступление зимой.

Война в Украине идет уже 596-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 12 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Армия РФ пытается взять Авдеевку в окружение и вынудить ВСУ перебросить резервы на это направление. Авдеевка вчера была под массированным российским обстрелом. На Авдеевском коксохимзаводе произошел большой пожар.

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