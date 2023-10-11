Зимой Украина будет продолжать наступательные операции.

Об этом сообщил новый глава Объединенного комитета начальников штабов США Чарльз Браун после разговора с Зеленским и министром обороны Украины.

"Я понимаю, что зимой есть больше вызовов, но Украина решительно настроена на продвижение зимой. Мы также будем продолжать нашу помощь", — заявил Браун.

В то же время руководитель Пентагона Ллойд Остин подчеркнул, что Украина продолжает стабильное наступление и демонстрирует прогресс. Он заверил, что Штаты продолжат предоставлять все необходимое.

Ранее генерал Тарнавский предупредил, что погода может стать препятствием для наступления, что продолжится зимой. По его словам, для успеха украинским войскам нужно по крайней мере дойти до города Токмак в Запорожской области. Он называет это задачей-минумум. Тарнавский убеждён, что наибольший прорыв последует за Токмаком.

Напомним, американский генерал Марк Милли сообщил о продолжении наступления ВСУ зимой.

"Украинцы совершенно не намерены останавливаться. Они будут идти до тех пор, пока не будет достигнута конечная цель. У украинцев нет намерений прекращать боевые действия зимой", — заявил Милли.