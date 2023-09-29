В США официально сменился главнокомандующий армией. Им стал протеже Барака Обамы, которого поставил во главе армии ещё Дональд Трамп.

Марк Милли передал полномочия главы Объединенного комитета начальников штабов экс-главе штаба Воздушных сил и второму темнокожему на этом посту Чарльзу Брауну.

Трансляция смены главкома велась на странице Министерства обороны США в соцсети X (ранее Twitter).

В церемонии передачи полномочий приняли участие президент США Джо Байден и первый темнокожий министр обороны страны Ллойд Остин.

LIVE: @POTUS Joe Biden and @SecDef Lloyd J. Austin III speak at the relinquishment of office ceremony for Chairman of @thejointstaff Army Gen. Mark A. Milley at Joint Base Myer-Henderson, Va. https://t.co/hBivihqsJb September 29, 2023

Напомним, 21 сентября назначенный ещё предыдущей администрацией Марк Милли покинул должность председателя Объединенного комитета начальников штабов США. Вместо него Сенат утвердил 83 голосами "за" и 11 "против" Чарльза Брауна.

Браун – бывший пилот истребителя, получивший опыт командования в Тихом океане. СМИ отмечали, что этот опыт будет полезен в условиях конфликта с Китаем. Он - второй темнокожий офицер, который теперь возглавляет Объединенный комитет начальников штабов после Колина Пауэлла, который занимал эту должность два десятилетия назад.

В мае кандидатуру Брауна в качестве следующего главы генштаба США представил американский президент Джо Байден.