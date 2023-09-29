В США прошла смена командующего армией. Скриншот видео

В США официально сменился главнокомандующий армией. Им стал протеже Барака Обамы, которого поставил во главе армии ещё Дональд Трамп. 

Марк Милли передал полномочия главы Объединенного комитета начальников штабов экс-главе штаба Воздушных сил и второму темнокожему на этом посту Чарльзу Брауну.

Трансляция смены главкома велась на странице Министерства обороны США в соцсети X (ранее Twitter).

В церемонии передачи полномочий приняли участие президент США Джо Байден и первый темнокожий министр обороны страны Ллойд Остин.

Напомним, 21 сентября назначенный ещё предыдущей администрацией Марк Милли покинул должность председателя Объединенного комитета начальников штабов США. Вместо него Сенат утвердил 83 голосами "за" и 11 "против" Чарльза Брауна.

Браун – бывший пилот истребителя, получивший опыт командования в Тихом океане. СМИ отмечали, что этот опыт будет полезен в условиях конфликта с Китаем. Он - второй темнокожий офицер, который теперь возглавляет Объединенный комитет начальников штабов после Колина Пауэлла, который занимал эту должность два десятилетия назад.

В мае кандидатуру Брауна в качестве следующего главы генштаба США представил американский президент Джо Байден.

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