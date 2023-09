В США официально сменился главнокомандующий армией. Им стал протеже Барака Обамы, которого поставил во главе армии ещё Дональд Трамп.

Марк Милли передал полномочия главы Объединенного комитета начальников штабов экс-главе штаба Воздушных сил и второму темнокожему на этом посту Чарльзу Брауну.

Трансляция смены главкома велась на странице Министерства обороны США в соцсети X (ранее Twitter).

В церемонии передачи полномочий приняли участие президент США Джо Байден и первый темнокожий министр обороны страны Ллойд Остин.

LIVE: @POTUS Joe Biden and @SecDef Lloyd J. Austin III speak at the relinquishment of office ceremony for Chairman of @thejointstaff Army Gen. Mark A. Milley at Joint Base Myer-Henderson, Va. https://t.co/hBivihqsJb