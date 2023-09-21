Марк Милли покинул должность председателя Объединенного комитета начальников штабов США.

Об этом сообщают американские СМИ.

Вместо него Сенат по представлению президента США Джо Байдена уже утвердил 83 голосами за и 11 против Чарльза Брауна, сообщает "Голос Америки". Его кандидатуру поддержали большинство законодателей из Сената. Кроме преемника Милли на должности главного военного офицера США также было утверждено назначение ряда других высших старших офицеров.

Браун – бывший пилот истребителя, получивший опыт командования в Тихом океане. СМИ отмечают, что этот опыт будет полезен в условиях конфликта с Китаем. Он станет вторым темнокожим офицером, который возглавит Объединенный комитет начальников штабов после Колина Пауэлла, который занимал эту должность два десятилетия назад.

В марте мы писали, что срок полномочий генерала Милли на посту председателя Объединенного комитета начальников штабов заканчивается этой осенью, и Байден выберет одного из двух кандидатов, который займет место Милли.

А в мае стало известно, что Байден представил кандидатуру Брауна в качестве следующего главы генштаба США.