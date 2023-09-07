Вооруженные силы США слабеют с каждым днём без утвержденных Сенатом кандидатур глав подразделений, заявляют в Пентагоне.

Как сказала журналистам представитель военного ведомства Сабрина Сингх, назначения ожидают 390 номинированных на должности офицеров.

"Впервые в истории США три наших военных подразделения: армия, ВМФ и морская пехота, - не имеют подтвержденных руководителей", - сказала она.

От того, что руководят подразделениями "исполняющие обязанности" офицеры, ухудшается ситуация с боевой готовностью и национальной безопасностью, заявила Сингх.

Ослабляет американскую армию единолично сенатор-республиканец Томми Тубервиль. Он требует изменений в политике Пентагона, касающейся абортов. При этом он не выступает с конкретными предложениями, а ждет их от оппонентов из Демократической партии.

Ранее Пентагон опроверг заявления о рисках для здоровья, связанных с боеприпасами из обедненного урана.

Заявление по этому поводу сделала заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх на брифинге.

Боеприпасы умеренно радиоактивны, поскольку изготовлены из плотного металла - побочного продукта производства топлива для атомных электростанций.

Извстно, что Пентагон проведёт новый аудит отчетности военной помощи Украине.