Слабеют с каждым днём. Впервые в истории армия, флот и морская пехота США остались без командиров
Вооруженные силы США слабеют с каждым днём без утвержденных Сенатом кандидатур глав подразделений, заявляют в Пентагоне.
Как сказала журналистам представитель военного ведомства Сабрина Сингх, назначения ожидают 390 номинированных на должности офицеров.
"Впервые в истории США три наших военных подразделения: армия, ВМФ и морская пехота, - не имеют подтвержденных руководителей", - сказала она.
От того, что руководят подразделениями "исполняющие обязанности" офицеры, ухудшается ситуация с боевой готовностью и национальной безопасностью, заявила Сингх.
Ослабляет американскую армию единолично сенатор-республиканец Томми Тубервиль. Он требует изменений в политике Пентагона, касающейся абортов. При этом он не выступает с конкретными предложениями, а ждет их от оппонентов из Демократической партии.
Ранее Пентагон опроверг заявления о рисках для здоровья, связанных с боеприпасами из обедненного урана.
Заявление по этому поводу сделала заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх на брифинге.
Боеприпасы умеренно радиоактивны, поскольку изготовлены из плотного металла - побочного продукта производства топлива для атомных электростанций.
Извстно, что Пентагон проведёт новый аудит отчетности военной помощи Украине.