Американский военный флот впервые возглавила женщина: Джо Байден назначил на пост главы ВМФ США адмирала Лизу Франкетти.

Как пишет CNN, это стало неожиданностью для экспертов: ожидалось, что должность достанется командующему Тихоокеанским флотом Сэмюэлю Папаро.

Франкетти занимала должность замначальника оперативного отдела ВМФ. Байден отметил её 38-летний опыт морской службы.

Лиза Франкетти поступила на службу в 1985 году и за это время занимала должности командующего ВМС США в Корее, заместителя начальника военно-морских операций по развитию боевых действий, директора по стратегии, планам и политике Объединённого штаба. Она также командовала двумя авианосными ударными группами и в сентябре 2022 года стала заместителем командира авианосца.

С марта 2018 года по июль 2020 года она командовала Шестым флотом США, чьей зоной ответственности считается Средиземное море и который с недавних пор базируется в Неаполе.

"За время своей карьеры адмирал Франкетти демонстрировала обширный опыт как в оперативной, так и в политической сфере. Она является второй женщиной, когда-либо достигшей звания четырехзвёздного адмирала в ВМС США, и когда её назначение подтвердят, она снова войдёт в историю как первая женщина, занимающая пост начальника военно-морских операций и в Объединённом комитете начальников штабов", — сказал президент США Джо Байден.

Из недавних подобных случаев назначения женщин на руководящие должности силовых струкутур можно вспомнить прошлый год, когда береговую охрану США возглавила Линда Фэган.

Как мы сообщали, в 2018 году ЦРУ впервые в истории возглавила женщина: Джина Хаспел.

Также стало известно, что Илон Маск покинет пост генерального директора и Twitter возглавит женщина.