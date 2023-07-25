В Австралии капитан вооруженных сил страны Джесси Ноубл из 1–го полка Королевского австралийского корпуса связи подал рапорт с просьбой разрешить ношение женской уставной униформы в связи со своей небинарностью. Командование дало такое разрешение. Это произошло впервые в истории Сил обороны страны.

Об этом сообщает ABC News.

В статье приводится признание Ноубла: когда он понял, что является небинарным, это "было похоже на то, как если бы меня переехал грузовик".

"Я действительно отношу себя к двум полам, я - некая золотая середина между ними", — заявил Ноубл.

Капитану 35 лет, он служит в австралийской армии, является прихожанином пятидесятнической церкви и много лет скрывал свою небинарность.

"Я думал, что за всю мою жизнь об этом узнают от силы три человека", - рассказал он журналистам.

Однако в феврале капитан заявил своему армейскому руководству, что поддерживает гендерное разнообразие, является небинарным и хочет носить женскую форму. При этом стандарты мужского внешнего вида в армии страны предельно строгие: волосы должны быть подстрижены короче 4 сантиметров, пирсинг, макияж и лак для ногтей запрещены.

Капитан Ноубл сказал своему начальству, что стандарты внешнего вида женщин обеспечивают более широкий спектр гендерного самовыражения.

Согласно армейским правилам, небинарные люди не имеют права выбирать форму. Однако вышестоящие офицеры пошли ему навстречу и сразу дали временное разрешение на ношение женской формы, после чего передали его запрос выше по иерархической лестнице.

В апреле командование вооруженных сил издало новую директиву, согласно которой гендерно-изменчивые, небинарные и интерсексуальные люди могут выбирать униформу, внешний вид, физические стандарты и приспособления, которые лучше всего соответствуют их гендерной идентичности.

Новая политика коснется и Королевских ВВС Австралии. Однако Военно-морской флот страны еще не принял эти изменения.

"Мы находимся в процессе разработки новой политики в отношении поддержки трансгендерных, небинарных и всех гендерно-разнообразных людей", — заявил представитель Сил обороны Австралии.

Между тем до 1992 года открытым геям запрещалось служить в Силах обороны страны. Перемены начались со скандала, когда главному старшине Аните ван дер Меер пригрозили увольнением за лесбийские отношения. Она обратилась в Австралийскую комиссию по правам человека. Это привело к тому, что тогдашний премьер-министр Пол Китинг снял запрет на службу в Силах обороны для людей, состоящих в однополых отношениях. Восемнадцать лет спустя, в 2010 году, капитану Бриджит Клинч было вручено уведомление об увольнении, когда она сообщила своим подчиненным, что планирует сменить пол. Оспаривая это решение, капитан Клинч в конечном итоге добился права трансгендеров служить в армии.

Теперь Ноубл меняет стандарты внешнего вида, хотя до него в армии нельзя было смешивать стандарты одежды разных полов.

"Теперь я могу пользоваться косметикой. Мои уши проколоты на работе. У меня волосы длиннее, чем у большинства представителей мужского пола на работе. Мои ногти накрашены. Я могу выбирать, как себя подать", - сказал он.

Весной мы рассказывали, как в США возник скандал из-за назначения 24-летнего военного моряка и небинарного трансвестита Джошуа Келли "цифровым послом" ВМС США.

Также мы сообщали, что в ноябре 2021 года Джо Байден указом снял наложенный его предшественником Дональдом Трампом запрет на службу в армии для трансгендеров.