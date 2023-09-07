Пентагон назвал снаряды с обеденным ураном "умеренно радиоактивными" в ответ на заявления о рисках для здоровья, связанных с этим видом боеприпасов.

"Центры по контролю и профилактике заболеваний США заявили, что нет никаких доказательств того, что снаряды с обедненным ураном вызывают рак, Всемирная организация здравоохранения сообщает, что не было обнаружено увеличения заболеваемости лейкемией или другими видами рака, которые были установлены после любого воздействия урана, или обедненного урана, и даже МАГАТЭ недвусмысленно заявило, что не существует доказанной связи между воздействием обедненного урана и ростом заболеваемости раком или значительными последствиями для здоровья или окружающей среды", - заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх на брифинге.

По ее словам, боеприпасы "умеренно радиоактивны", поскольку изготовлены из плотного металла - побочного продукта производства топлива для атомных электростанций.

"Многие военные по всему миру используют в своих танках обедненный уран", - сказала Сингх.

Известно, что ООН против применения снарядов с обедненным ураном, которые США передали Украине.