Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович призвал Украину "сменить стратегию" и перейти от наступления к обороне на линии фронта.

Соответствующий пост Арестович опубликовал в своем Telegram-канале.

По его словам, "ни о каких границах 91-го года в нынешнем положении дел и речи не может идти".

"Чтобы это стало возможным, нам нужно отмобилизовать тысяч пятьсот человек и кинуть их в бой", - пишет Арестович.

Но, по его мнению, 30-40 новых бригад нечем будет вооружать.

"Даже если бы Запад или марсиане начали нам массово поставлять оружие прямо сейчас, то просто на подготовку этого полумиллиона ушло бы месяцев девять минимум. Будут ли РФ и ее союзники ждать эти девять месяцев? Сколько появится новых линий Суровикина? Сколько отмобилизуют россиян за это время?" - задается вопросом бывший советник Банковой.

По его словам, с учетом того, что в РФ эти процессы будут идти не гладко, "фронт будет стабилизироваться, останавливаться".

"Текущие и перспективные возможности нашего собственного ВПК не позволяют нам производить бронетехнику и артиллерию не то, что сотнями - даже десятками в год. У нас есть пределы мобилизации, после которых завалится экономика. У РФ этот предел примерно в четыре раза выше", - считает Арестович.

По его мнению, в таких условиях для Украины есть всего две реальные стратегии: либо переговоры и прекращение огня, либо длительное продолжение войны. Последнее возможно, если Украина сможет наладить производство оружия для оборонительных операций и достижение паритета с РФ в средствах дальнего поражения.

"Поскольку я пессимистически смотрю на нашу способность решать вышеперечисленные задачи, пора урезать осетра ожиданий и планов. Если мы не хотим переговоров (а мы, видимым образом, не хотим), нужно становиться в длительную оборону по достигнутому, главной задачей которой будет - выбивать российскую армию темпами более быстрыми, чем они успевают пополняться", - заявляет Арестович.

В то же время он задается вопросом, готово ли украинское общество к экстраординарным усилиям для реализации этого плана.

"Кровь, пот, слезы, тяжелый труд - вот это все. Годами", - резюмирует экс-советник Офиса президента.

Ранее Арестович уже говорил, что Украина проигрывает России на стратегическом уровне.

Также бывший советник Банковой считает, что украинской армии требуется больше молодежи.