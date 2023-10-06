Украина проигрывает России на стратегическом уровне.

Об этом заявил бывший советник Офиса президента Алексей Арестович в видеообращении.

По его словам, РФ мобилизовала промышленность и наладила серые схемы обхода санкций и поставки импортных запчастей для военного производства, в то время как в Украине никакой мобилизации промышленности не было.

"У них крадется 80%, но они отладили серые схемы, идут доходы от нефти, которые никак не могут прервать, у них идет оборудование двойного назначения, они мобилизовали ВПК и пользуются своими естественными преимуществами, заинтересованностью в них, в том числе, наших союзников... А мы не приняли свои решения, не хотим принять", – сказал экс-советник ОП.

"У нас полный раздрай, бардак и воровство, а они принимают качественные решения. И мы будем хлебать это полной ложкой. А теперь сопоставьте это с прекращением западной помощи и можете представить, какой веселой будет зима", – добавил Арестович.

По мнению экс-советника ОП, Украина проигрывает на стратегическом уровне последние восемь месяцев.

Напомним, Арестович ушел из Офиса президента восемь с половиной месяцев назад.

На днях бывший советник Банковой заявил, что Запад принудит Киев заключить мир, смирившись с потерей Крыма и Донбасса.