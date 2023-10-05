"Нужны волки, которые хотят драться". Арестович считает, что украинской армии требуется больше молодежи
Украинской армии нужно больше молодых парней. Такое мнение высказал бывший советник Офиса президента Алексей Арестович.
По его словам, 45-летних "не особо по@рочишь на полигоне так, чтобы повторять одно и то же", их сложнее мотивировать.
"Что им рассказывать, почему надо еще раз штурмануть эту траншею. Потому что есть шанс выжить? Многие из них говорят: "Я лучше сдохну, чем так бегать". Заставить не могут копать их, потому что они говорят: "Слушайте, я просто не тяну, мне проще умереть", - сказал Арестович.
Экс-советник ОП считает, что молодых парней легче мотивировать.
"А молодежь можно. И молодежь можно столкнуть самолюбиями, устроить соревнования в воинских доблестях мальчишеские вот эти, кто выше на стенку писает. У них другая психика, другой жизненный опыт. Это давно просчитано, все это знают. 45-летних, 50-летних ты на эту хе@ню не поймаешь. Это 25-летние на это ведутся. До 35. И качество сразу падает, потому что нужны волки 25-28 лет, которые еще хотят драться, им еще по кайфу, еще хотят что-то доказать. А лучше 23", - заявил Арестович.
Ранее экс-министр обороны Британии Бен Уоллес призвал Владимира Зеленского мобилизовать в ВСУ больше молодежи.
Перед этим в Минобороны говорили, что планы по мобилизации в Украине пока не меняются, но всё зависит от действий России.