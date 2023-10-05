Украинской армии нужно больше молодых парней. Такое мнение высказал бывший советник Офиса президента Алексей Арестович.

По его словам, 45-летних "не особо по@рочишь на полигоне так, чтобы повторять одно и то же", их сложнее мотивировать.

"Что им рассказывать, почему надо еще раз штурмануть эту траншею. Потому что есть шанс выжить? Многие из них говорят: "Я лучше сдохну, чем так бегать". Заставить не могут копать их, потому что они говорят: "Слушайте, я просто не тяну, мне проще умереть", - сказал Арестович.

Экс-советник ОП считает, что молодых парней легче мотивировать.

"А молодежь можно. И молодежь можно столкнуть самолюбиями, устроить соревнования в воинских доблестях мальчишеские вот эти, кто выше на стенку писает. У них другая психика, другой жизненный опыт. Это давно просчитано, все это знают. 45-летних, 50-летних ты на эту хе@ню не поймаешь. Это 25-летние на это ведутся. До 35. И качество сразу падает, потому что нужны волки 25-28 лет, которые еще хотят драться, им еще по кайфу, еще хотят что-то доказать. А лучше 23", - заявил Арестович.

Ранее экс-министр обороны Британии Бен Уоллес призвал Владимира Зеленского мобилизовать в ВСУ больше молодежи.

Перед этим в Минобороны говорили, что планы по мобилизации в Украине пока не меняются, но всё зависит от действий России.