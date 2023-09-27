Планы по мобилизации в Украине пока не меняются, но всё зависит от действий России и ситуации на фронте.

Об этом заявил первый замглавы Минобороны Александр Павлюк.

"Это задача каждого мужчины - защитить свое государство. Нужно к этому готовиться и быть готовым. Мы делаем максимально всё, чтобы не увеличивать темп мобилизации, но вы сами понимаете, что всё зависит от агрессора и ситуации, которая будет складываться на фронте", - отметил он.

Ранее секретарь парламентского комитета по обороне Роман Костенко говорил, что Украина усиливает мобилизацию, потому что Россия наращивает личный состав своих сил. По его словам, ВСУ на 80% "или даже больше" состоят из мобилизованных, которые раньше не были кадровыми военными.

А Полтавский областной военком говорил, что действующие планы по мобилизации в Полтаве выполняются всего на 13%.

Война в Украине идет уже 581-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 27 сентября 2023 года в онлайне.

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