Украина усиливает мобилизацию, поскольку РФ наращивает личный состав своих вооруженных сил.

Об этом заявил секретарь парламентского комитета по обороне Роман Костенко.

По его словам, Украине придется проводить мобилизацию, "более интенсивную, чем сейчас", если РФ, как ранее сообщал украинский Генштаб, призовет на службу еще 700 тысяч новобранцев.

"Сейчас мы проводим мобилизацию, реагируя на то, какие силы и средства есть у россиян. Например, есть у них примерно 400 тысяч военных. Поэтому мы реагируем на мобилизацию, пополняем наши части, стоящие на переднем крае, формируем новые. Конечно, если мобилизация в России будет таким темпом, нам нужно будет увеличивать мобилизацию для того, чтобы можно было адекватно реагировать", - заявил он.

По словам Костенко, ВСУ на 80% "или даже больше" состоят из мобилизованных, которые раньше не были кадровыми военными.

Ранее в ГУР сообщили, что россияне за три месяца мобилизовали в армию 310 тысяч военнослужащих.

Также, по данным украинской разведки, в Украине воюют более 420 тысяч российских военных. Это "очень мощный контингент", который насчитывает большое количество танков, бронемашин, артиллерийских систем, систем залпового огня и ракетных систем.