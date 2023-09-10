Представитель ГУР Вадим Скибицкий заявил, что россияне за три месяца мобилизовали в армию 310 тысяч военнослужащих. По его словам, РФ перевела свою экономику на военные рельсы.

Об этом он сообщил на встрече "Ялтинской европейской стратегии" в Киеве.

"В прошлом году они полностью перевели экономику на военный строй. Оборонно-промышленный комплекс сегодня пытается нарастить свои усилия по выпуску, как они называют, высокотехнологичных видов вооружения. И мы видим, что те же удары, которые сейчас наносятся, особенно начиная с мая месяца, то, что выпускается на их предприятиях, сразу идет в армию и сразу применяется по нашему государству", - сказал.

Ранее ГУР заявил, что в Украине воюет более 420 тысяч российских военных. Это "очень мощный контингент", который насчитывает большое количество танков, бронемашин, артиллерийских систем, систем залпового огня и ракетных систем.

Война в Украине идет уже 564-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 10 сентября 2023 года в онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.