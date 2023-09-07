Глава ГУР Кирилл Буданов заявил о возможности обмена пленными с РФ в формате "всех на всех".

Руководитель ведомства заявил об этом в эфире национального телемарафона.

По его словам данная ситуация "не такая сложная, как кажется", вместе с тем, Буданов отмечает, что российская сторона создаёт "определённые технические трудности".

"Но мы преодолеем это. Просто надо найти правильные пути урегулирования этого момента", — заявил глава Управления Разведки.

Напомним, президент Зеленский повысил Буданова с генерал-майора до генерал-лейтенанта.

Война в Украине идет уже 561-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 560-го дня. 6 сентября главными военными событиями стали заявление назначенного РФ "губернатора" Запорожской области Евгения Балицкого о том, что россияне отступили из Работино, и удар по рынку в Константиновке Донецкой области, из-за которого на месте погибли 17 человек. А самой заметной политической новостью среды стал визит в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена.

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