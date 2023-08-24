Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов признал, что его прогноз о сроках освобождения Крыма не сбылся.

Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода".

"Да, выпали из графика. Да, к сожалению, надо признать, что события развиваются медленнее, чем должны быть по всем расчетам. Но имеем то, что имеем", – заявил глава ГУР.

Напомним, в октябре он говорил, что до конца весны Украина войдет в Крым.

По его словам, прогнозы разведки базируются на фактах, цифрах, ходе событий, данных относительно показателей экономики и т.д.

"Но есть еще реальность, которая происходит, как говорится, на поле боя. Реальность на поле боя оказалась менее интенсивной, чем надеялись на тот момент", – объяснил Буданов.

При этом он добавил, что сейчас уровень боевых действий на территории Крыма гораздо интенсивнее, чем в прошлом году.

"То есть мы идем к цели. Да, медленнее, чем хотелось, медленнее, чем рассчитывали, но идем", - сказал Буданов.

Позавчера Буданов пообещал, что на днях украинцы увидят, как на территории Крыма уничтожают оккупантов.

А сегодня ночью бойцы ГУР совершили рейд на крымский мыс Тарханкут.

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