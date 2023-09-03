В РФ опровергают планы по объявлению в ближайшее время новой волны мобилизации. Российские власти решили сделать упор на массовое привлечение в армию военных контрактной службы.

Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Гурулёв, пишут российские СМИ.

"Я язык сломал говорить, что мы пошли другим путём. У нас стоит план на 420 тысяч военнослужащих по контракту, который мы должны выполнить до конца года. О какой мобилизации мы говорим?" - утверждает Гурулев.

Ранее Медведев заявил, что Россия в этом году приняла на контракт в армию около 280 тысяч человек. По его словам, часть этих людей пребывала в запасе, а часть является добровольцами.

Напомним, в Минобороны Британии сообщили, что Россия пытается вербовать граждан соседних стран для участия в боевых действиях в Украине. Кремль, вероятно, желает избежать мобилизации перед президентскими выборами 2024 года.

Война в Украине идет уже 557-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 сентября 2023 года в онлайне.

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