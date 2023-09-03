Россия пытается вербовать граждан соседних стран для участия в боевых действиях в Украине. Кремль, вероятно, желает избежать мобилизации перед президентскими выборами 2024 года.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

"Эксплуатация иностранных граждан позволит Кремлю приобретать дополнительный персонал для своих военных действий в условиях растущих потерь", - говорится в сообщении.



Так, в Армении и Казахстане были замечены онлайн-объявления, предлагающие первоначальные выплаты в размере 495 000 рублей (5140 долларов США) и зарплату от 190 000 рублей (1973 доллара США) за службу в армии РФ.

В Костанайской области Казахстана проводилась вербовка этнических россиян, отмечают в британской разведке.



Кроме того, с мая 2023 года Россия предлагает мигрантам из Центральной Азии воевать на Украине, обещая ускоренное получение гражданства и зарплату до 4160 долларов США.



Также в ведомстве сообщают, что у узбекских строителей-мигрантов в Мариуполе конфисковали паспорта по прибытии и заставили вступить в российскую армию.

В России проживает по меньшей мере шесть миллионов мигрантов из Центральной Азии, которых Кремль, вероятно, рассматривает в качестве потенциальных новобранцев.

Ранее мы писали, что в России жителей беднейших районов заманивают на войну в Украине высокими зарплатами.

Также мы сообщали о том, что в Госдуму РФ внесли законопроект о лишении приобретенного гражданства за уклонение от мобилизации.