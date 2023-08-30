В России около 100 солдат в неделю получают обвинительные приговоры за отказ идти воевать в Украину. Если такая тенденция сохранится, ежегодно будет вынесено около 5200 обвинительных приговоров военнослужащим РФ за отказ воевать.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

"Высокий уровень обвинительных приговоров свидетельствует о низком моральном состоянии в российской армии и нежелании некоторых воевать", - говорится в сообщении.

Кроме того, отказ воевать, скорее всего, отражает недостаток подготовки, мотивации и сильных стрессовых ситуаций, с которыми российские войска сталкиваются по всей линии украинского фронта.

Хотя некоторые солдаты отказались воевать, а показатели истощения остаются высокими, Россия, скорее всего, компенсирует их потери, отправив на передовую плохо обученных солдат, отмечают в британской разведке.

"После частичной мобилизации в сентябре 2022 года Россия адаптировала свой подход к ведению войны, используя чистую массу для наступательных и оборонительных операций", - заявляют в ведомстве.

Сообщается, что 25 августа 2023 года военный суд приговорил двух российских солдат к лишению свободы на срок не менее двух лет колонии за отказ подчиниться приказу вернуться на фронт в Украине.

Ранее в британской разведке сообщали, что в России жителей беднейших районов заманивают на войну в Украине высокими зарплатами.

Война в Украине идет уже 553-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 августа 2023 года в онлайне.