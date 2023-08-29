В свежем отчете британской разведки говорится о том, что в РФ жителей беднейших районов заманивают на войну в Украине высокими зарплатами, но и эти меры не помогают набрать желаемое количество добровольцев.

В разведке Великобритании напоминают, что 4 февраля 2022 года Владимир Путин заявлял, что лейтенант получает 81,2 тысячи рублей в месяц. В октябре 2022 года он сказал, что даже мобилизованные рядовые будут получать 195 тысяч рублей в месяц.

Как пишет британская разведка, младшие чины, воюющие в Украине, получают более 200 тысяч рублей в месяц, что в 2,7 раза выше средней зарплаты в РФ.

При этом в сводке говорится, что хотя зарплата и станет стимулом для людей, особенно из бедных регионов России, но РФ вряд ли достигнет поставленных целей по набору добровольцев в армию.

Ране мы писали о том, что в Госдуму РФ внесли законопроект о лишении приобретенного гражданства за уклонение от мобилизации.

Война в Украине идет уже 552-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр вчера заявила, что ВСУ освободили Работино на Запорожском фронте. Часть российских военных пабликов подтверждает, что армия РФ оставила Работино. Другие пишут, что бои за село продолжаются и россияне удерживают южную его часть. При этом вчера ни Генштаб ВСУ, ни командующий Таврического направления, ни президент в отчете после Ставки, о взятии Работино не говорили.

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