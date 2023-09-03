Россия в текущем году приняла на контракт в армию около 280 тысяч человек. Об этом сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, часть этих людей пребывала в запасе, а часть является добровольцами.

По расчетам украинской разведки, Россия с начала года ежемесячно мобилизует и направляет в Украину примерно по 20-22 тысячи человек.

Но если верить Медведеву, то эта цифра выше - до 35 тысяч в месяц. Впрочем, не факт, что все они едут воевать в Украину.

Напомним, в Минобороны Британии сообщили, что Россия пытается вербовать граждан соседних стран для участия в боевых действиях в Украине. Кремль, вероятно, желает избежать мобилизации перед президентскими выборами 2024 года.

Также мы сообщали, что россияне с прошлой осени продолжают скрытую мобилизацию и сейчас Москва рассматривает возможность дополнительно призвать 450 тысяч человек.

Кроме того, по данным СМИ, Россия готовится к объявлению новой волны мобилизации сразу после выборов в субъектах федерации, которые пройдут в единый день голосования 10 сентября.

Война в Украине идет уже 557-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 сентября 2023 года в онлайне.