Замначальника ГУР Вадим Скибицкий заявил, что в Украине воюет более 420 тысяч российских военных. Это "очень мощный контингент", который насчитывает большое количество танков, бронемашин, артиллерийских систем, систем залпового огня и ракетных систем.

Об этом он сообщил на встрече "Ялтинской европейской стратегии" в Киеве.

"РФ сосредоточила на наших временно оккупированных территориях и на Крымском полуострове более 420 тысяч военнослужащих. Это, если не считать Росгвардию, других структур, специальных подразделений, силовых структур РФ, которые обеспечивают оккупационную власть на наших территориях”, - заявил Скибицкий.

Ранее в ГУР заявили, что РФ ежемесячно присылает в Украину по 20 тысяч новобранцев. Мобилизация в РФ идет принудительно, при этом военкомы забирают преимущественно тех, кто только недавно получил российский паспорт.

Война в Украине идет уже 564-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 10 сентября 2023 года в онлайне.

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