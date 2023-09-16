Известный американский историк и военный теоретик, экс-советник бывшего президента США Рональда Рейгана Эдвард Люттвак призвал вернуть из-за границы украинцев, которые покинули страну, и отправить их на фронт.

Об этом Люттвак написал в соцсети X (ранее Twitter).

Он также предложил обнародовать имена уехавших за границу по их местам жительства в Украине.

"Я не против отправить миллиарды долларов США в Украину. Я против того, чтобы в борьбе за независимость от вторжения украинцы призывного возраста оставались за границей со своими украинскими паспортами. Последнее следует отменить, опубликовав имена в их родных городах по последнему адресу", - заявил бывший советник Рейгана и Пентагона.

Ранее Люттвак заявлял, что Украине для победы нужно мобилизовать три миллиона человек.

Идею экстрадировать украинцев из ЕС домой недавно начали продвигать в украинской власти. Но позже в ряде стран Европы заявили, что не будут выдавать уклонистов.

В частности, Чехия сообщила, что не будут экстрадировать в Украину мужчин призывного возраста.

Также и Германия пообещала не выдавать Украине уклонистов от мобилизации, ссылаясь на своё законодательство.