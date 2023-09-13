Чехия не будет экстрадировать в Украину уклонистов в соответствии с европейской конвенцией, которая исключает выдачу за военные преступления – уклонение от военной службы, дезертирство, неподчинение приказу.

Об этом заявил официальный представитель Минюста страны Владимир Репка, передает местное издание Idnes.

Хотя могут быть отдельные исключения.

"Однако в конкретном случае это будет зависеть не от юридической квалификации, а от фактического поведения, за которое украинские судебные органы в конечном итоге подадут запрос об экстрадиции конкретного человека", - заявил Репка.

Ранее сообщалось, что Австрия не будет экстрадировать украинских мужчин призывного возраста, если Украина обратится с таким запросом. "Это было бы массовым посягательством на нашу государственность, мы бы никогда этого не сделали", - заявили в министерстве.

Война в Украине идет уже 567-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Генштаб заявляет об успехе ВСУ южнее и юго-восточнее Работино. На Времьевском участке продолжаются бои на подступах к Новомайорскому и Новодонецкому. Также сообщается о контратаках противника у Старомайорского, которое в августе вернули ВСУ.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.