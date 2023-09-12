Украинцам в Ирландии направили фейковые письма якобы от Министерства юстиции Ирландии, в которых сообщалось о получении запроса на их экстрадицию для службы в Вооруженных Силах.

Об этом сообщает издание The Irish Times.

Так, в одном из писем, датированных 7 сентября, сказано, что Минюст Ирландии якобы "получил запрос от правительства Украины" об экстрадиции лица "на основании утверждения о том, что вы пригодны к военной службе в Украине и не выполнили своё законное обязательство служить в Вооруженных силах".

В письмах также заявляется, что их получатели должны явиться в Высокий суд для "слушания по запросу об экстрадиции" в октябре. Если же получатель не явится на встречу, то по этому поводу якобы "может быть выдан ордер на ваш арест, и вас могут содержать под стражей до завершения процедуры экстрадиции".

Отмечается, что к настоящему времени не установлено, кто стоит за данными письмами. Министерство юстиции Ирландии заявило, что никаких подобных уведомлений оно не отправляло.

Ранее посол Польши прокомментировал сообщения о том, что Польша экстрадирует в Украину военнообязанных мужчин.

Перед этим в Раде объяснили механизм экстрадиции сбежавших из Украины по поддельным справкам мужчин.