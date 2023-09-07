Австрия не будет экстрадировать украинских мужчин призывного возраста, если Украина обратится с таким запросом.

Об этом заявили в МВД страны изданию Exxpress.

"Это было бы массовым посягательством на нашу государственность, мы бы никогда этого не сделали", - заявили в министерстве.

По данным издания, в Австрии находятся 14 тысяч украинцев призывного возраста.

Напомним, недавно о возможности обратиться к другим странам для экстрадиции военнообязанных, покинувших страну по поддельным справкам, заявлял глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

А представитель президента в Верховной Раде Фёдор Вениславский объяснил, по какому механизму власти хотят проводить экстрадицию мужчин в Украину. По его словам, для экстрадиции гражданина Украины с территории других стран необходимо, чтобы было зарегистрировано уголовное производство, а конкретное лицо получило статус подозреваемого в уголовном деянии.

В то же время Вениславский заявил, что массовой экстрадиции мужчин-уклонистов из-за границы не будет.

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