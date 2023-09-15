"Благотворительный фонд Степана Бандеры" и другие общественные организации Львова помогли выехать из Украины тысячам уклонистов от мобилизации через систему "Шлях".

Об этом говорится в расследовании NGL.

Всего, по данным авторов расследования, через систему "Шлях" за границу уехали и не вернулись 19 тысяч мужчин.

Лидерами среди отправителей за кордон "невозвращенцев" стали филиал всеукраинского общества "Просвита" и общественная организация "Театр Хлеб", зарегистрированные по одному адресу в городе Николаев Львовской области. С их помощью за границу сбежали 96 и 93 мужчины соответственно.

Также в первую пятёрку "лидеров" в пособничестве уклонистам вошли благотворительный фонд "Легион сечевых стрельцов" (83 мужчины), БФ "Луч нашей надежды" (62) и общественная организация "Комиссия борьбы с коррупцией г. Самбор" (56).

В списке значится и множество других организаций с подобными патриотическими названиями: "Возрождение нашей Украины", "Благотворительный фонд Степана Бандеры", "Байрактар", "Украинская гильдия активистов", "Вооружённые волонтёры Украины", "Родная ненька" и т.п.

Ранее в Виннице накрыли очередную схему выдачи липовых справок уклонистам, в которой участвовало более 10 чиновников.

Перед этим в психбольнице Николаева разоблачили схему оформления поддельных справок для уклонистов от мобилизации.