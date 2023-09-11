СБУ задержала в Одесской области одного из руководителей Измаильского морского порта, который продавал "удостоверения моряка" уклонистам, что позволяло им выезжать за границу.

Об этом сообщается в телеграм-канале СБУ.

Имена задержанных в посте не называются, но СМИ пишут, что речь идет о заместителе директора Измаильского морпорта Александре Ломове, а также секретаре комиссии – чиновнике Дунайского межрегионального управления "МорАда" Виталии Синигуре.

За 700-1200 долларов они предлагали мужчинам выехать из Украины в качестве членов экипажа торговых кораблей. Для этого чиновники "помогали" своим клиентам "гарантированно" сдать экзамен на получение соответствующей квалификации.

Сумма взятки зависела от наличия первичных навыков по морскому делу. Чиновники успели "заработать" почти два миллиона в гривневом эквиваленте.

Их задержали с поличным во время передачи очередной взятки.

Недавно СБУ сообщила о раскрытии масштабной схемы бегства уклонистов за границу. Во время ее расследования были проведены сотни обысков.

Мы также рассказывали, как в Киеве разоблачили местного жителя, который продавал справки уклонистам для бегства за границу.