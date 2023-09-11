Генштаб ВСУ ожидает, что в ближайшее время в России и на захваченных ею территориях Украины начнется новая мобилизация.

В утренней сводке говорится, что в связи с катастрофическими потерями ожидается, что в ближайшее время в РФ и на временно оккупированных ею территориях Украины начнется массовая принудительная мобилизация населения. Ее показатели по разным оценкам могут составлять от 400 до 700 тысяч человек.

Также в РФ планируют призвать около 40 тысяч жителей Чеченской республики, которые, вероятно, будут использованы в качестве "заградительных отрядов" позади российских войск.

"При этом среди населения Москвы и Санкт-Петербурга цифры планируемой мобилизации снова остаются минимальными. На фронт в качестве "пушечного мяса" в очередной раз пойдут рядовые граждане - жители российских регионов", - сообщают в Генштабе ВСУ.

Война в Украине идет уже 565-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. ВСУ продвинулись на юге более чем на километр. В последнюю неделю после некоторого затишья вновь активизировались наступательные действия ВСУ под Бахмутом. Украинские военные заявляют о продвижении на южном фланге от города – в районе Клещеевки и Андреевки.

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вать около 40 тысяч жителей Чеченской республики, которые, вероятно, будут использованы в качестве "заградительных отрядов" позади российских войск. При этом среди населения Москвы и Санкт-Петербурга цифры планируемой мобилизации снова остаются минимальными. На фронт в качестве "пушечного мяса" в очередной раз пойдут рядовые граждане - жители российских регионов.