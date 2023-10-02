Украина должна мобилизовать больше молодежи. С таким призывом к президенту Украины Владимиру Зеленскому на страницах издания Telegraph выступил экс-министр обороны Британии Бен Уоллес.

Уоллес пишет, что Лондон должен быстрее давать оружие ВСУ и сетует, что Германия уже обогнала Британию по этому вопросу. Также он предлагает "внести свой вклад" и Украине.

"Средний возраст солдат на фронте – за 40. Я понимаю стремление президента Зеленского сохранить молодежь для будущего, но правда в том, что Россия тайком мобилизует всю страну. Путин знает, что пауза даст ему время для создания новой армии. Так что, как это сделала Великобритания в 1939 и 1941 годах, возможно, пришло время переоценить масштабы украинской мобилизации", - заявил Уоллес.

Статья Бена Уоллеса называется "Украина побеждает. Давайте теперь закончим работу"

Напомним, в Украине объявлена всеобщая мобилизация (то есть задан максимальный ее масштаб). Однако многие военнообязанные пытаются всеми способами избежать мобилизации (в том числе и откупившись), что сказывается на ее показателях. Так, по данным военкома Полтавской области, в Полтаве выполнение плана мобилизации составляет всего 13%.

Ранее в Минобороны говорили, что планы по мобилизации в Украине пока не меняются, но всё зависит от действий России.