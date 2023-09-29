В последние недели в ведущих западных СМИ вышло огромное количество публикаций с утверждениями, что быстрой победы Украины в конфликте не будет, поэтому следует нужно готовиться к затяжной войне. В том же духе все чаще высказываются и украинские власти.



Из этих заявлений и публикаций постепенно вырисовывается общая стратегия того, как Украина и ее западные союзники намерены эту долгую войну вести.

Для того чтобы поддерживать в украинском обществе боевой дух и веру в победу в условиях отсутствия крупных успехов на фронте уже активно используется известный метод "тысячи малых побед". То есть пусть и небольшие по военным последствиям, но медийно яркие действия. Классические примеры: удар по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе, удары по Крымскому мосту и по Москве. Все это подается как предвестники неизбежной победы, деоккупации Крыма, краха режима Путина и т.д. Помимо прочего, такие действия имеют целью деморализацию российского общества, пробуждение в нем антивоенных и антипутинских настроений (какой эффект они дают в реальности, вопрос спорный). Концентрация усилий на одном из направлений фронта, где можно добиться яркой победы. Как мы уже писали, таким направлением может стать Бахмут. Вопреки мнению западных союзников и многих военных экспертов, которые считают этот участок стратегически тупиковым и многократно менее важным, чем южный фронт, у военно-политического руководства Украины своя логика: в ближайшие месяцы нужна крупная военная победа для поддержки боевого духа украинцев. И если на юге из-за очень мощной обороны РФ не получается взять даже Токмак, то можно попробовать взять Бахмут, где оборона у россиян не такая плотная. О том, что Бахмут – одна из основных целей для ВСУ, на встрече с конгрессменами в Вашингтоне говорил Владимир Зеленский. Восстановление экономики Украины несмотря на войну. В том числе производства вооружений, чтобы сделать страну менее зависимой от военной и финансовой помощи союзников. По данным западных СМИ, именно этому вопросу был посвящен недавний визит генсека НАТО и министров обороны Франции и Британии. В эту же концепцию вписываются попытки наладить судоходство в украинские порты. Если они окажутся удачными, то, безусловно, дадут большой экономический эффект, так как позволит отчасти восстановить экспорт, причем не только зерна, но и любых других товаров, а также удешевить импорт.

Опираясь на перечисленные моменты и при условии продолжения западной помощи Украина может рассчитывать выдержать долгую войну, дождавшись того момента, когда противник будет истощен и примет условия мира Киева.



Отметим, что у России, которая также готовится к длительной войне на истощение, действительно есть немало проблемных моментов, нарастающих со временем. Однако есть риски в стратегии долгой войны и для Украины.



Самый очевидный из них касается третьего пункта – восстановления экономики и производства вооружений. Эти задачи объективно трудно решать под постоянными обстрелами. И если, допустим, производство беспилотников можно наладить и на множестве небольших и малозаметных для разведки противника производств, то со снарядами проблем будет гораздо больше.



Есть и другие вопросы.



Главный из них – украинский госаппарат. Он всегда был слабым, неэффективным и очень коррумпированным. И с началом войны не стал более эффективным и менее коррумпированным. Он просто переложил большую часть своих функций на чужие плечи. В первую очередь это касается наполнения бюджета, снабжения и вооружения армии. В своем ведении он оставил то, в чем команда нынешнего президента действительно сильна, – информвойну.

Но для того, чтобы решать задачи восстановления экономики и производства вооружений под бомбежками, нужно совсем иное качество госуправления. И дело не в личности людей, находящихся сейчас у власти, – все эти проблемы были созданы и существовали еще до их прихода на Банковую.

Нужно будет менять сами принципы работы госаппарата, переключать его с обеспечения личного обогащения на задачи развития страны и экономики. В мирное время развитие в Украине осуществлялось, в основном, не благодаря, а вопреки государству, через частную инициативу. Но во время войны без очень плотного участия правительства развитие невозможно. А то, как государство выполняет сейчас свои важнейшие функции, хорошо видно на примере тотальной коррупции во время мобилизации, что ставит по угрозу выполнение мобилизационных планов.



Собственно, мобилизация – это вторая главная проблема для Украины в долгой войне. Точнее, исчерпаемость человеческого ресурса. Особенно с учетом того, что этого ресурса у России многократно больше и еще одна волна мобилизации в РФ может значительно изменить ситуацию на поле боя не в пользу Украины. Сейчас власти пытаются максимально ускорить и расширить мобилизацию. В том числе нельзя исключать введения электронных повесток, как в РФ. Но даже это лишь частично решит проблему в условиях, когда огромное число военнообязанных не хочет идти на войну, прячется от мобилизации и пытается откосить любыми способами.



Кроме того, в целом не очень понятно, как украинское общество, которому еще недавно обещали быструю победу, будет готово переживать долгую войну. Есть риск, что чем дальше, тем больше будет нарастать усталость от войны и разочарование в действиях власти. И даже если это не приведет к каким-то большим внутренним потрясениям, то создаст угрозу "пассивной деморализации" общества, когда люди будут еще больше прятаться от мобилизации, уезжать из страны, сворачивать бизнес, выводить средства и т.д., а затем и армии. Что уже может иметь прямые последствия для фронта.



Все эти факторы и, в первую очередь, человеческий – главные риски для Украины в стратегии долгой войны. Но так как ставки очень велики, то украинские власти и их западные союзники попытаются найти решения: например, участие в войне на стороне ВСУ иностранных военных, о чем уже начинают звучать осторожные намеки на Западе. Либо на каком-то этапе прибегнуть к "плану Б" - переговорам о заморозке войны.