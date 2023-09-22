Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина освободит Бахмут и еще два города.

Об этом Зеленский сказал на встрече с американскими редакторами в Вашингтоне, пишет CNN.

"Мы деоккупируем Бахмут. Я думаю, что мы деоккупируем еще два города. Я не скажу, какие именно города, извините. И поэтому у нас есть план. Очень, очень комплексный план", - заявил президент Украины.

Ранее Зеленский говорил, что не знает, удастся ли Украине совершить крупный прорыв на фронте до конца этого года.

На днях командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что на Бахмутском направлении ВСУ пробили линию обороны врага.

Война в Украине идет уже 576-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 сентября 2023 года в онлайне.

Вчера мы подводили итоги предыдущего, 575-го дня. РФ провела одну из крупнейших за последнее время ракетных атак по Украине. Было выпущено 43 крылатых ракет воздушного базирования. Сбить смогли 36. Ракеты запускали в несколько волн по разным направлениям, постоянно меняя курс. Крупный ущерб ракеты нанесли Киеву. В Киевской области под удар попало предприятие. В Ровно под удар попал объект энергетики. Прилет был в Дрогобыче Львовской области.

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