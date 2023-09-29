Запад хочет нарастить производство оружия в Украине.

Об этом пишет газета The New York Times.

По данным издания, с производством оружия связаны вчерашние неожиданные визиты в Киев генсека НАТО Йенса Столтенберга и министров обороны Великобритании и Франции - Гранта Шэппса и Себастьяна Лекорню.

"Осознавая ослабление поддержки Запада в дорогостоящем деле вооружения Украины, чиновники считают расширение собственной военной промышленности Украины необходимым экономическим развитием разрушенной войной страны", - говорится в публикации.

По мнению NYT, "это также потенциально выгодная перспектива для западных производителей оружия", хотя и рискованная в условиях постоянных российских обстрелов. К тому же Запад столкнулся с трудностями с выполнением своих обещаний по вооружению Украины из-за сокращения оборонного производства с времен холодной войны.

"Для украинских компаний это будет важная возможность наладить новые партнерские отношения с отраслью в рамках Альянса и за его пределами. Чем сильнее становится Украина, тем ближе мы подходим к прекращению агрессии России", - заявил Столтенберг.

Себастьян Лекорню также ясно дал понять, что развитие украинского производства оружия является коммерческой возможностью и военной целью. Его сопровождали около 20 представителей французского правительства и оборонной промышленности.

"Это также способ для нас придерживаться выбранного курса и утвердить французские интересы в Киеве и Украине в долгосрочной перспективе. Мы знаем, что эта война будет длиться", - сказал французский министр.

Идея состоит в том, что со временем, по словам Лекорню, будет меньше прямых подарков Украине оружия и больше продаж – иногда с субсидиями.

Визиты состоялись за день до форума международных военных подрядчиков, созванного украинским правительством. На нем анонсировано участие представителей 165 компаний из 26 стран.

После встречи с президентом США Джо Байденом на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский тоже заявил, что заключил "долгосрочное соглашение" с Соединенными Штатами о совместном производстве оружия.

Ранее издание The Wall Street Journal назвало войну в Украине "гигантской ярмаркой вооружений". Производители могут показать всему миру свое оружие, протестировать его в реальном бою, а дебаты вокруг характеристик различных орудий "могут помочь сформировать военные закупки на долгие годы вперед".