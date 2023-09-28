Зеленский рассказал о встречах с генсеком НАТО и министром обороны Франции. Вечернее обращение
Появилось новое вечернее обращение президента.
Основное в обращении Владимира Зеленского:
- Сообщил о переговорах с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве. Заявил, что Украина обязательно будет в Альянсе.
- Рассказал о переговорах с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню в Киеве. Речь шла о совместном производстве вооружений.
- Сообщил, что Украина вошла в состав руководства МАГАТЭ.
- Рассказал о совещании, на котором делали доклад разведка и военные.
Война в Украине идет уже 582-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 сентября 2023 года в онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вечером в группировке "Таврия" заявили, что скоро с Запорожского направления будут "хорошие новости". По неофициальной информации, украинские войска атакуют в направлении Новопрокоповки. Под Бахмутом идут регулярные встречные бои.
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