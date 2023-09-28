Генсек НАТО Йенс Столтенберг в Киеве анонсировал передачу дополнительных систем ПВО и заявил, что будущее Украины - в НАТО.

Президент Владимир Зеленский рассказал, что обсудил с генсеком все ключевые оборонные вопросы, ситуацию на поле боя и потребности в поставках.

Также сегодня в Украину с не анонсированными визитами приехали министр иностранных дел Великобритании Грант Шэппс и Франции - Себастьян Лекорню.

Напомним, что Германия обсуждает с партнёрами временную передачу Украине систем ПВО IRIS-T.

Также мы писали о том, что Украина планирует получить дальнобойные ракеты, чтобы уничтожить места производства "Шахедов" за границей.

Война в Украине идет уже 582-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вечером в группировке "Таврия" заявили, что скоро с Запорожского направления будут "хорошие новости". По неофициальной информации, украинские войска атакуют в направлении Новопрокоповки. Под Бахмутом идут регулярные встречные бои.

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