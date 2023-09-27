Украина хочет получить от Запада дальнобойные ракеты для нанесения ударов по объектам в России, Иране и Сирии, где производят беспилотники типа "Шахед".

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на документ, который Киев направил партнерам.

"Вышеуказанное может быть осуществлено силами обороны Украины, если партнеры предоставят необходимые средства поражения", - предложил Киев.

Украина заявила, что "Шахеды" имеют 52 европейских компонента пяти компаний со штаб-квартирами в США, Швейцарии, Нидерландах, Германии, Канаде, Японии и Польше. Почти весь импорт деталей в Иран идет из Турции, Индии, Казахстана, Узбекистана, Вьетнама и Коста-Рики.

Согласно документу, Иран уже диверсифицировал свое производство за счет использования сирийского завода с доставкой в российский порт Новороссийск. Также производство дронов перемещается в российский Татарстан.

В документе говорится, что иранское правительство пытается "отстраниться от поставок оружия России" и "не может справиться с российским спросом и интенсивностью его применения в Украине".

Ранее мы писали, что Российская Федерация к 2025 году планирует произвести на своей территории 6000 беспилотников типа "Шахед".

В США заявляли, что Иран поставляет России материалы для производства его дронов в Татарстане.