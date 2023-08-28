РФ до конца года хочет произвести 1300 "Шахедов" на своей территории.

Об этом сообщает заместитель главы Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

По его данным, в РФ планируют использовать комплектующие как иностранного, так и собственного производства.

В разведке считают, что РФ на сегодняшний день не способна производить такое количество дронов. Сейчас она делает их финальную сборку на своей территории.

Скибицкий дал понять, что Украина будет пытаться поражать объекты, где будут производиться дроны.

В будущем РФ хочет освоить производство до 60 видов БПЛА.

Недавно мы сообщали, что производство "Шахедов" запускают в Татарстане.

Война в Украине идет уже 551-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Продолжается тяжелое продвижение ВСУ на Ореховском направлении. ВСУ сейчас продвигаются к Новопрокоповке - селу к югу от Работино. Россияне перебрасывают на это направление подкрепления с других участков фронта, а также увеличивают количество авиаударов, чтобы остановить продвижение ВСУ. Кроме этого, движение украинских войск также сдерживают сильные укрепления армии РФ.

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