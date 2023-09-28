В четверг, 28 сентября, генсек НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Киев с неанонсированным визитом.

Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, в Киеве генсек НАТО встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также мы писали о том, что сегодня в Украину приехали министры обороны Великобритании Грант Шэппс и Франции Себастьян Лекорню.

Напомним, что Украинские военные недовольны обучением у инструкторов НАТО, об этом писало французское издание Le Monde.

Война в Украине идет уже 582-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вечером в группировке "Таврия" заявили, что скоро с Запорожского направления будут "хорошие новости". По неофициальной информации, украинские войска атакуют в направлении Новопрокоповки. Под Бахмутом идут регулярные встречные бои.

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