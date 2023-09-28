В четверг, 28 сентября, в Киев приехал еще как минимум один иностранный министр обороны - Себастьян Лекорню из Франции.

Об этом пишет французское издание Le Figaro.

Сообщается, что с Лекорню приехали 20 представителей предприятий оборонной промышленности, которые специализируются на производстве бронетехники, артиллерии, беспилотников, разминировании, а также вопросах кибербезопасности.

Напомним, сегодня в Киев приехал министр обороны Великобритании Грант Шэппс. С ним уже встретился президент Украины Владимир Зеленский. На встрече одной из обсуждаемых тем стало усиление украинской ПВО. Также Зеленский поблагодарил Великобританию за мощную финансовую, оборонную и гуманитарную поддержку Украины во время войны.

Война в Украине идет уже 582-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вечером в группировке "Таврия" заявили, что скоро с Запорожского направления будут "хорошие новости". По неофициальной информации, украинские войска атакуют в направлении Новопрокоповки. Под Бахмутом идут регулярные встречные бои.

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