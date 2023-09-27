Появилось вечернее обращение президента.

Основное в обращении Владимира Зеленского:

Рассказал о совещании с военными, где докладывали о российских обстрелах; отдельная тема – постоянные обстрелы Херсона. По его словам, Украине нужно больше защиты от российских ракет.

Сообщил о принятии грамот от послов семи стран, в том числе Великобритании.

Рассказал о совещаниях по планам работы на ближайшие месяцы по усилению обороны.

Война в Украине идет уже 581-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 27 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. ВСУ продолжают наступление на Мелитопольском направлении. Россияне боятся прорыва в Запорожской области, а потому подтягивают резервы к Вербовому. Также шли атаки ВСУ и армии РФ в районе Клещеевки. Вчера ночью по Украине был массированный налет "Шахедов". Прилеты были по Измаильскому району Одесской области - в припортовую и пограничную инфраструктуру.

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