Украина и Швеция планируют совместное производство 1 000 БМП CV-90 для ВСУ.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в своем Telegram-канале.

"Украина и Швеция договорились о совместном производстве CV-90. И ближайшая цель - 1 000 шведских БМП для украинского войска", - говорится в сообщении.

Чиновница добавила, что боевую машины пехоты CV-90 называют лучшей БМП в мире.

"Спроектированная и произведенная в Швеции, она вобрала в себя все, что должна иметь современная боевая машина, а ее главное преимущество - забота об экипаже (три человека) и десанте (до восьми человек), ведь такой защиты, как у CV-90, нет ни в одной другой БМП", - написала Маляр.

Она напомнила, что в ВСУ CV-90 поступили летом 2023 года и уже выполняют боевые задачи на фронте. По ее словам, впервые они были замечены на Лиманском направлении.

"В одном из боев шведская БМП прикрывала пехотные подразделения от танкового обстрела и в этот момент в нее попал российский дрон-камикадзе "Ланцет". Но ни экипаж, ни десант внутри не пострадали - пересели на другую машину и продолжили выполнять боевые задачи. Если бы вместо CV-90 была советская БМП-1, или БМП-2, не выжил бы никто, ведь броня на этих машинах фактически отсутствует", - сказала замминистра.

Маляр добавила, что шведская машина имеет эффективные противотанковые средства и мощную автоматическую 40-мм пушку, которая может вести огонь на расстоянии до трех километров, а максимальная дальность выстрела составляет более 12 километров.

Также CV-90 использует революционное шасси с технологиями Формулы-1, когда подвеска сама адаптируется к покрытию. Это обеспечивает чрезвычайно высокую проходимость, а резиновые вставки в гусеницах существенно уменьшают уровень шума во время движения.

Напомним, в конце августа президент Владимир Зеленский сообщил, что в Украине хотят наладить производство артиллерийских систем L119 и M777 и БМП CV90.

А месяцем ранее РФ заявила о захвате в Украине лучшей в мире БМП - шведской CV90. Российская сторона даже опубликовала фото трофея.