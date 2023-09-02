Из-за медлительности западных стран с поставками Россия наращивает преимущество в танках и боевых машинах пехоты.

Об этом считает военный обозреватель BILD Юлиан Рёпке.

Он отмечает, что контрнаступление украинской армии продолжается уже в течение 13 недель. За это время ВСУ, атакуя на юге и на востоке фронта, смогли незначительно продвинуться в Донецкой и Запорожской области, освободив 12 небольших населённых пунктов.

Скромные успехи, как пишет Юлиан Рёпке, даются дорогой ценой - потерями личного состава и как украинской, так и западной техники. За время контрнаступления ВСУ потеряли несколько сотен единиц военной техники, в том числе не менее четырёх боевых машин пехоты "Страйкер", 20 БМП "Брэдли", до 15 танков "Леопард" и более 100 колёсных броневых машин MRAP.

Часть этой техники ещё можно отремонтировать и снова отправить на фронт, однако для этого машины нужно извлечь с поля боя - сейчас сделать это невозможно из-за российских беспилотников и постоянных артиллерийских обстрелов.

Потери российской стороны в технике тоже существенны, но Кремль меняет свою тактику. Если в начале этого года военное руководство РФ отправляло в Украину старые советские танки (такие, например, как Т-62, выпущенные более 60 лет назад), то в последние месяцы на фронт поступает новая техника. Сейчас российская военная промышленность производит около 20 современных танков Т-72Б3 и Т-90М в месяц - все они сразу же отправляются в Украину.

Параллельно с этим российские власти начали масштабную программу модернизации старых танков: в первую очередь это касается машин Т-72 - с советских времён в России осталось около семи тысяч единиц таких танков. Таким образом в этом году российская армия может рассчитывать ещё на 700 новых танков и боевых машин пехоты.

В то же время западные страны, как пишет Рёпке, за последние месяцы не поставили в Украину ни одного современного боевого танка, из 300 обещанных БМП на сегодняшний день ВСУ передано менее 100.

Ранее сообщалось, что в армии США скрыли сроки поставок всех обещанных Украине танков Abrams.

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