Россия адаптируется к западным санкциям, поддерживая свои цепочки военных поставок и обращаясь для этого к помощи малозаметных судоходных и логистических компаний, чтобы доставлять боевые дроны из Ирана, которые сейчас играют важную роль в ее войне в Украине.

Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal, ссылаясь на отчет украинского правительства.

Согласно этим документам, основанным на разведданных и других источниках, пять судов под российским флагом - "Балтийский-111", "Омский-103", "Скиф V", "Муса Джалиль" и "Бегей" - за последний год совершили 73 рейса через Каспийское море в порты Ирана.

Ни одно из этих судов не оказалось в санкционном списке десятков коммерческих судов и судоходных компаний, против которых были приняты ограничения за перевозку оружия и других военных грузов для России.

Как пишет The Wall Street Journal, в отчете правительства Украины предполагается, что Россия приспосабливается к санкциям, обращаясь к компаниям и судам, которые имеют меньше явных связей с российским государством и которые еще не стали объектами внимания Вашингтона.

Точно так же Москва использует малоизвестные турецкие, греческие и индийские судоходные компании и для поддержания экспорта своей нефти.

"Тактика постоянно меняется, потому что это игра в кошки-мышки", - цитирует WSJ Эрика Вудса, вашингтонского эксперта по торговле российским оружием в Институте международных исследований Миддлбери.

Ранее в британской разведке сообщали, что Россия получает крупные партии дронов из Ирана по Каспийскому морю.

А немецкая компания поставляла в РФ станки для производства снайперских винтовок в обход санкций.